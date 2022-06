Regional 10/06/2022 06:14 www.midianews.com.br Criança é atingida por carro e arrastada ao atravessar rua em VG O acidente aconteceu na tarde de terça-feira (7) no bairro Construmat, em Várzea Grande Foto: Reprodução Uma criança de 5 anos foi atropelada na tarde de terça-feira (7) enquanto tentava atravessar uma rua em Várzea Grande. A menina sobreviveu à batida e foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente, que aconteceu no Bairro Construmat. Nas imagens a menina aparece saindo de trás de um carro enquanto corre tentando atravessar a rua. O motorista do Gol trafegava pela Rua do Independente, aparentemente, em alta velocidade. O condutor não consegue evitar a colisão e acerta em cheio a menina, que é arrasta por alguns metros. Rapidamente outras crianças e alguns adultos se aproximam da cena para verificar o estado da criança. No momento do acidente nenhum familiar da vítima foi localizado. A Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito foi acionada e investiga o caso. Veja:

