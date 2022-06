Regional 10/06/2022 08:23 Nortão Online Colíder: mãe e filho de 7 anos ficam feridos em acidente na MT-320 Foto por: Nortão Online Uma mulher e seu filho de 7 anos ficaram feridos em um acidente ocorrido na MT-320, em Colíder, no km 142, sentido Nova Canaã do Norte, na noite desta quinta-feira (09). O acidente envolveu uma Honda Biz, preta, conduzida pela mulher que estava com a criança e uma GM Blazer. Segundo o condutor da Blazer, a moto estava com a sinalização traseira desligada, o que causou a falta de visualização e o carro acabou batendo na traseira da moto, que saiu da pista. A criança estaria na garupa da moto, sem capacete. Mãe e filho ficaram bastante feridos, foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao hospital regional de Colíder. As informações são de que a criança sofreu ferimentos graves e o estado da mãe é considerado estável. A Guarda Municipal de Trânsito foi acionada e registrou o acidente. Foi formada uma longa fila de congestionamento por algum tempo, com a interdição parcial da pista.

Voltar + Regional