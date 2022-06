Regional 10/06/2022 11:47 Polícia Civil apreende 43 quilos de maconha que seriam comercializados em Nova Mutum Foto: Divulgação Quarenta e quatro tabletes de maconha foram apreendidos pela Polícia Civil, na noite de quinta-feira (09.06), em Nova Mutum (264 km ao norte de Cuiabá). Um homem foi preso em flagrante e duas adolescentes apreendidas por ato infracional. A ação da Delegacia de Nova Mutum foi deflagrada com apoio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) do município. O carregamento estava sendo transportado em um veículo abordado pelas equipes na BR 136. Além da grande quantidade totalizando 43 quilos maconha, foram apreendidas 11 porções de cocaína, um cartela de LSD, balanças de precisão, entre outros materiais. O suspeito de 40 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Já as menores de 15 e 17 anos, ambas com várias passagens pela polícia, responderam ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Conforme o delegado regional de Nova Mutum, João Romano da Silva Junior, as diligências iniciaram após denúncia feito pelo disque 197, sobre uma carga de entorpecentes que chegaria na cidade. Com base nas informações os policiais civis integrados passaram a monitorar a praça de pedágio da rodovia, quando na noite de quinta-feira (09), avistaram um veículo Fiat Argo com as mesmas características mencionadas na denúncia. Ato contínuo foi feita a abordagem do automóvel com dois ocupantes, sendo o condutor e a passageira de 15 anos. No banco traseiro do veículo havia um plástico lacrado com fita contendo 44 tabletes de maconha Questionado o motorista contou que havia sido contratado pela menor para fazer uma corrida até Nova Mutum, bem como a contratante justificou que o plástico era produtos de cosméticos. Porém, o pacote exalava forte cheiro de maconha. Já a adolescente admitiu que era droga e seria entregue para outra menor residente em Nova Mutum. Em seguida os policiais civis foram até a casa da segunda envolvida, onde foram encontradas mais porções de maconha, além de 11 porções de cocaína, duas balanças de precisão e outros objetos. A segunda adolescente relevou que quando recebesse o carregamento, separaria e pesaria para depois repassar aos outros comparsas comercializarem. Após o flagrante, o trio foi conduzido para delegacia, interrogados e autuados em flagrante e ato infracional, respectivamente. Após a confecção dos autos, o preso e as apreendidas foram colocados à disposição da Justiça.

