Briga em casa noturna termina com 3 esfaqueados em Lucas do Rio Verde Reprodução/Instagram Confusão em uma boate de Lucas do Rio Verde terminou com 3 pessoas esfaqueadas e duas presas, na madrugada desta sexta-feira (10). Além das prisões, facas e facões foram apreendidos. Passava das 4h30 quando a PM foi acionada via 190 para atender a ocorrência. Um dos suspeitos já foi flagrado caído no chão, bastante bêbado, com lesões por conta da briga. O outro agressor estava dentro do carro com uma facada na perna. Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou os dois para o hospital. Enquanto isso, em conversa com as testemunhas, foi informado que os agressores iniciaram uma briga dentro da boate, jogando cerveja na cara de uma das vítimas. Durante a confusão, o rapaz de 26 anos acabou sendo esfaqueado com golpes de canivete. Um casal que tentou separar a briga, de 23 e 51 anos, acabou esfaqueado logo em seguida. O trio foi socorrido por amigos e encaminhado para uma unidade de saúde. Ameaça No atendimento da ocorrência, um dos agressores ameaçava o sargento da PM, dizendo que ele estava 'fodido' e que 'acabaria com sua carreira'. Diante dos fatos, após a dupla suspeita receber alta, eles foram encaminhados para uma delegacia da cidade e autuados por lesão corporal, tentativa de homicídio e ameaça.

