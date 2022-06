Regional 10/06/2022 15:42 Redação I Nativa News Acidente entre carretas entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum deixa um morto; 163 bloqueada Foto: Reprodução Quatro veículos de carga envolveram em uma colisão na BR-163 em Lucas do Rio Verde nesta sexta-feira (10). De acordo com a concessionária da rodovia uma pessoa morreu. A ocorrência foi no km 655 da rodovia, por volta das 13h39. A pista está totalmente interditada. Duas equipes de resgate da Rota do Oeste estão no local prestando atendimento às vítimas. Além dos resgates, a Rota do Oeste encaminhou ao local para o atendimento da ocorrência três viaturas de inspeção, um guincho pesado e um leve.

