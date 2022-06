Regional 10/06/2022 19:06 G1MT Bancário fisga pirarucu de mais de 150 kg no Rio Teles Pires em Carlinda De acordo com Thiago Napolitano, ele e a família demoraram cerca de 50 minutos para conseguir colocar o peixe no barco. Foto: Arquivo pessoal/Thiago Napolitano Um bancário fisgou, de terça-feira (7) um pirarucu de mais de 150 kg no Rio Teles Pires em Carlinda. Thiago Napolitano, o tio e o primo dele gravaram um vídeo no momento em que conseguiram pegar o peixe com uma carretilha pequena. O bancário contou que conseguiu pescar o pirarucu pouco tempo depois de chegar no rio. Devido ao tamanho do peixe, eles demoraram cerca de 50 minutos para conseguir colocá-lo no barco. "Demoramos para conseguir tirar ele da água. Foi gratificante e só quem pesca para saber a emoção de capturar um peixe daquele tamanho", disse. Um vídeo gravado pelo primo de Thiago mostra o momento em que ele fisga o pirarucu. Logo depois, eles tentam colocar o peixe no barco. De acordo com o bancário, o pirarucu não é um peixe nativo da região, e ele acha que o animal deve ter escapou de algum tanque da região. Thiago explica que o pirarucu é predador e que, um animal desse tamanho, deve comer entre 25 e 30 peixes por dia. Depois de conseguirem colocar o peixe no barco, Thiago contou que a família foi para uma pousada de um amigo dele que fica próximo a região e levaram o pirarucu. O bancário contou que já participou e foi premiado em vários festivais de pesca em Carlinda e Alta Floresta. A espécie O pirarucu é o maior peixe de escamas de água doce do mundo. Ele está distribuído na bacia Amazônia e Araguaia/Tocantins. Vive em lagos e rios de águas claras com temperaturas que variam de 24° a 37°C, não sendo encontrado em zona de fortes correntezas e águas ricas em sedimentos. Eles se reproduzem durante a seca e fica a cargo do macho proteger a prole por cerca de seis meses. O pirarucu tem a cabeça achatada e ossificada, com um corpo alongado e escamoso. Pode crescer até três metros de comprimento e pesar cerca de 250 kg. Ele possui dois aparelhos respiratórios: as brânquias, para a respiração aquática, e a bexiga natatória modificada, especializada para funcionar como pulmão na respiração aérea. Sobe para respirar em intervalos de 20 minutos, quando se torna mais vulnerável à pesca artesanal com arpão. Durante o longo período de cuidados paternais, a necessidade fisiológica de emergir para respirar ocorre em intervalos menores. Os filhotes são gregários e, nas primeiras semanas, nadam em torno da cabeça do pai, que os mantém próximos à superfície. Isso facilita o exercício para a respiração aérea.

