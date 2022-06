Regional 11/06/2022 08:46 Redação I Nativa News PM prende três homens por comércio e posse irregular armas de fogo em Carlinda Foto: Divulgação O trio foi detido pela Polícia Militar após denúncia anônima de que um homem que faz uso de tornozeleira eletrônica estava comercializando armas de fogo. Na ação foram apreendidas três armas de fogo e várias munições, os três homens detidos por comércio e posse ilegal de arma de fogo. A denúncia é do município de Carlinda, os homens com idades de 39, 47 e 54 anos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Civil em Alta Floresta. O denunciante informava que o suspeito estava em uma bicicleta, se deslocando no centro do município pela Avenida dos Estudantes, onde foi abordado. O suspeito não portava nada de ilícito no momento da abordagem. Ao ser questionado sobre o comercio de arma de fogo, o suspeito relatou aos militares que eram três armas, do tipo espingarda duas de calibre 36 e uma 32, que ele havia comprando, de uma pessoa não identificada, e estaria revendendo. Duas destas armas ainda estavam em sua posse, guardadas na casa de um amigo a terceira já estava vendida. Localizado o homem que comprou a espingarda, este relatou que pagou a quantia de R$ 1.000,00 e entregou a arma. Na casa do amigo do suspeito, foram apreendidas as outras duas armas e vários cartuchos, junto com 7 potes com chumbos e pólvoras. Os materiais foram entregues sem nenhuma resistência. Diante os fatos o trio foi conduzido para as devidas providências.

Voltar + Regional