Regional 11/06/2022 09:13 Só Notícias Sinop: moto pega fogo em acidente com ônibus e condutor fica em estado grave Fotos: Só Notícias/Ana Dhein e reprodução O acidente ocorreu, há pouco, na rotatória das avenidas Embaúbas com Itaúbas, perto do hospital regional, com uma moto e um ônibus. O condutor foi socorrido e não há informação se seu estado é grave. Com o impacto, a moto (cujo modelo está sendo confirmado) pegou fogo e ficou parcialmente destruída. Pneu traseiro, freio, banco, placa e parte do tanque foram destruídos. As chamas foram apagadas evitando que atingisse toda a moto. O ônibus teve a frente danificada e o motorista não se feriu. A Polícia Militar está registrando a ocorrência para esclarecer qual dos envolvidos não respeitou a sinalização, de parar, antes de entrar na rotatória.

