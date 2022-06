Regional 11/06/2022 13:05 Nortão Online Mulher de vice-prefeito de Nova Santa Helena e filhas ficam feridas em acidente uana Caroline Lima, esposa do vice-prefeito de Nova Santa Helena, Rafael Lima, sofreu um grave acidente na manhã desta sexta-feira, em uma estrada vicinal do município. De acordo com as informações da Polícia Militar, ela conduzia uma caminhonete Ford S-10 e acabou batendo de frente com um caminhão, que vinha em sentido contrário, na estrada de desvio próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Luana e suas três filhas estavam na caminhonete e sofreram ferimentos. Luana e sua filha Natália sofreram ferimentos mais graves e foram encaminhadas ao hospital regional de Colíder. De acordo com as primeiras informações, o estado delas é estável. As causas do acidente ainda serão apuradas.

