Regional 12/06/2022 09:12 Juína News Acidente grave deixa uma vítima fatal e outras duas feridas em Juína Início da noite de sábado, dia 11 de junho, a Polícia Militar da cidade de Juína, noroeste de Mato Grosso, registrou um grave acidente envolvendo um veículo Fiat Toro que segundo informações, colidiu violentamente em uma mureta que fica sobre a ponte do rio Perdido próximo ao parque de exposições, saída para Castanheira (assista ao vídeo). O Juína News foi até o local do acidente e entrevistou o Soldado Lacerda do Corpo de Bombeiros que falou sobre os primeiros atendimentos as três vítimas que eram ocupantes do veículo, o condutor e mais duas mulheres, sendo que uma delas não resistiu e veio a óbito ainda no local, e os demais foram encaminhados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas para receber cuidados médicos. O Soldado BM Lacerda disse que a família vinha da cidade de Tangará Da Serra, de onde foram buscar o veículo novo que se envolveu no acidente, e bastante comovido pediu que as pessoas redobrem os cuidados nas rodovias da região, uma vez que as mesmas não se encontram em boas condições, e ressaltou que possivelmente o condutor Erotides Nunes Rios, conhecido como “Tidinho” tenha puxado o veículo para a lateral da rodovia e devido a velocidade (mediana) bateu na mureta que fica sobre a ponte, destruindo quase que por completo o veículo. Ainda no local os bombeiros e os profissionais do Samu fizeram de tudo para socorrer a vítima, porém ela não resistiu e morreu. O corpo de bombeiros apurou que a família reside no município de Castanheira. A vítima fatal foi identificada como dona Luzia que era esposa do condutor Erotides, e sua neta identificada como Maria Luísa Martinelli, que foi socorrida com escoriações pelo Samu e levada para a UPA 24 horas. Neste mesmo ponto da ponte outros acidentes graves e com vítimas fatais já foram registrados no município. A Polícia Judiciária Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) foram acionados para o exame de local de crime.

