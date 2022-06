Regional 12/06/2022 09:26 G1MT Homem é preso suspeito de agredir a mulher dele e o enteado em Guarantã do Norte Foto: Divulgação Um homem de 25 anos foi preso, neste sábado (11), suspeito de agredir a mulher dele e o enteado, de 13 anos, no Bairro Santa Marta, em Guarantã do Norte. A vítima disse à Polícia Militar que o suspeito havia ingerido bebida alcoólica antes das agreções. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que convive há seis anos com o suspeito e, que nos últimos dias, ele começou a apresentar um comportamento agressivo, principalmente, quando ingere bebida alcóolica. A vítima contou que no sábado (11), eles estavam em um restaurante às margens da BR-163 ingerindo bebida alcóolica e que o homem começou a apresentar comportamento agressivo dentro do estabelecimento. Ela pediu para que ambos fossem embora do local. Porém durante o trajeto, a mulher disse que a todo momento ele a agredia verbalmente dizendo que iria matá-la e batia na cabeça dela. Conforme o relato, chegando na residência, o suspeito continuava ameaçando a vítima de morte e, que o enteado vendo a situação, tentou ajudar a mãe, porém, o suspeito também começou a agredir o adolescente causando escoriações no braço direito. A mulher disse que ligou para o outro filho dela, que mora em uma residência próxima, e ele compareceu no local. De acordo com o boletim de ocorrência, vendo a situação, o filho entrou em luta corporal com o suspeito e tirou o irmão e a mãe da residência. A Polícia Militar chegou no local e o suspeito foi conduzido à delegacia do município.

Voltar + Regional