Regional 12/06/2022 16:43 Repórter MT Homem espanca a própria mãe com pauladas na cabeça em MT O caso foi registrado no início da manhã deste domingo (12), em Água Boa. Foto: Reprodução Uma mulher de 48 anos foi brutalmente agredida com pauladas na cabeça, na manhã deste domingo (12), durante um desentendimento com o próprio filho na casa onde mora no bairro Universitário, em Água Boa. O agressor de 28 anos foi preso em flagrante. O caso foi registrado às 06h10. Para os policiais militares que atenderam a ocorrência, a mulher contou que se envolveu em uma briga com o filho na tentativa de impedir que ele saísse de casa. Durante a confusão, ele partiu para cima da mãe, dando socos em seu rosto e golpes com um pedaço de madeira na cabeça. Além disso, ele danificou diversos objetos da residência. Quando os militares chegaram na propriedade, a mulher foi achada bastante ferida. Os dois foram encaminhados para a delegacia, onde o boletim de ocorrência foi registrado e o homem detido. A Polícia Civil apura o caso.

