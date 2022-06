Regional 12/06/2022 17:43 G1MT Três pessoas ficam feridas após caminhão atravessar canteiro e cair em cima de carro em MT Motorista do caminhão ficou preso nas ferragens do veículo. Ele e outras duas vítimas que estavam no carro de passeio foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico. Três pessoas ficaram feridas após um caminhão baú cair por cima do carro onde estavam, na rotatória da Rodovia Mario Andreazza com a Estrada da Guarita, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, neste domingo (12). A suspeita é que o caminhão atravessou o canteiro central e bateu contra o veículo que segui no sentido contrário. De acordo com a Guarda Municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por testemunhas e retirou as vítimas dos veículos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão ficou preso nas ferragens e foi retirado pela equipe de resgate. Já no veículo de passeio haviam duas pessoas, sendo uma delas com traumatismo cranioencefálico grave. O motorista do veículo de passeio teve apenas escoriações. A Prefeitura de Várzea Grande informou que o motorista do caminhão e a passageira do carro estão em estado grave, em coma e entubados. O outro motorista do carro está estável e sob observação aguardando exames. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Voltar + Regional