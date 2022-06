Regional 13/06/2022 06:06 Redação I Nativa News Comissão do Senado vai debater nesta terça-feira (14) concessão da BR-163 Foto: Lucas Ninno - GCOM - MT A concessão de trechos da BR-163 será tema da audiência pública que a Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado promove nesta terça-feira (14), a partir das 10h. O debate foi solicitado por meio de requerimento (REQ 22/2022-CI) do senador Fabio Garcia (União-MT). Essa rodovia tem mais de 3.500 quilômetros de extensão total, ligando o Rio Grande do Sul ao Pará, passando por cidades como Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS). A concessão de trechos da BR-163 para a concessionária Rota do Oeste está em fase de devolução para o governo, que pretende fazer uma nova licitação. Foram convidados para a audiência: o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio;

o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes;

o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale Rodrigues;

o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Antônio Leite dos Santos Filho;

o diretor-presidente da concessionária Rota do Oeste, Júlio Perdigão. Como participar O evento será interativo: os cidadãos podem enviar perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e‑Cidadania, que podem ser lidos e respondidos pelos senadores e debatedores ao vivo. O Senado oferece uma declaração de participação, que pode ser usada como hora de atividade complementar em curso universitário, por exemplo. O Portal e‑Cidadania também recebe a opinião dos cidadãos sobre os projetos em tramitação no Senado, além de sugestões para novas leis.

