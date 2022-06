Regional 13/06/2022 06:34 Só Notícias/Herbert de Souza e Fabiano Marques Homem é executado dentro de carro em Sinop foto: Dunga Pereira - Só Noticias Um homem foi executado a tiros, há pouco, na estrada Selene, nas proximidades da comunidade Selene. A identidade da vítima ainda não foi confirmada. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas constatou o óbito da vítima. A Polícia Militar está no local e é aguarda a chegada da Perícia Oficial Oficial e Identificação Técnica (Politec). O homem estava em um Honda Civic preto, placas de Sorriso, quando foi atingido pelos tiros. Os disparos acertaram diversas partes do carro. Algumas cápsulas ficaram no local e serão recolhidas pela Politec.

