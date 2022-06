Policiais militares prenderam três bandidos que estavam no teto de uma agência bancária do Banco do Brasil no município de Araputanga (340 km de Cuiabá), na madrugada deste segundafeira (13). Vídeos mostram parte da ação policial. De acordo com informações da ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo setor de videomonitoramento do banco informando de movimentações suspeitas no local.

Os militares então acionaram a Polícia Civil e iniciaram os procedimentos de abordagem a partir de instruções do Batalhão de Operações Especiais (Bope). A equipe visualizou os bandidos no telhado da agência e pediu para eles descerem. Um deles portava arma de fogo e para cessar a ação, os militares atiraram contra os criminosos.

Com isso, eles se entregaram e desceram do telhado da agência. No local, a PM encontrou uma bolsa com máscaras e luvas. Depois que o gerente da unidade chegou, os policiais adentraram o banco e visualizaram diversos danos no interior.

Também foram encontradas ferramentas perto dos caixas eletrônicos, além de cordas, luvas e uma mochila. A PM isolou o local e entregou a ocorrência para a Polícia Civil.

Os presos tem 22, 24 e 39 anos.