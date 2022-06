Regional 13/06/2022 15:51 Nortão Online Colíder: homem é socorrido após ser baleado em frente à sua residência Um homem foi baleado na tarde de hoje, segunda-feira (13), no bairro da Torre, em Colíder. De acordo com as primeiras informações levantadas, ele estava na frente da casa, com uma outra pessoa, quando parou um carro com quatro indivíduos. Um deles abriu fogo contra as pessoas na frente da casa. O homem que foi baleado foi socorrido e encaminhado inconsciente ao Hospital Regional. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Um dos envolvidos foi conduzido para a delegacia.

