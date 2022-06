Um homicídio ocorrido na madrugada de domingo (12.06) em Juína foi rapidamente esclarecido pela Polícia Civil, que prendeu o autor em flagrante horas depois do crime. Thiago Pereira Cardoso, de 21 anos, foi morto em um bar localizado no bairro São José Operário. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo dentro do estabelecimento depois de se envolver em briga com várias pessoas que estavam no local.

Uma segunda pessoa também foi atingida e encaminhada para atendimento no hospital regional de Juína. Conforme testemunhos coletados pela Delegacia de Juína, a vítima se envolveu em uma confusão durante a noite, sacou um revólver por diversas vezes e apontou para pessoas que estavam no bar e ameaçou também sua companheira.

Thiago era amigo de algumas pessoas que estavam no local e foi atingido pelos disparos após mais uma rodada de confusão, quando ele apontou a arma de fogo para o irmão do autor do crime, proprietário do local. Uma equipe policial coordenada pelo delegado Ronaldo Binotti Filho realizou diligências e apurou que o suspeito do homicídio, de 24 anos, fugiu do local em uma motocicleta e estaria escondido em uma propriedade na zona rural do município.

Os policiais civis o localizaram em uma chácara, escondido em meio à vegetação, o conduziram para a delegacia. O suspeito apontou o local em que estava escondida a arma de fogo utilizada no crime. Após a prisão do suspeito, os investigadores retornaram ao bar e encontraram na parte de trás do estabelecimento a arma de fogo que estava sendo usada por Thiago.

O autor dos disparos declarou em depoimento que fez os disparos contra a vítima porque achou que Thiago havia atirado contra seu irmão e pelas brigas ocorridas no estabelecimento. Após o auto de prisão, o autor do homicídio foi encaminhado ao centro de detenção de Juína.