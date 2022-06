Regional 13/06/2022 16:45 www.reportermt.com MT - Jovem morre ao bater motocicleta contra boi em rodovia Um jovem de 26 anos morreu, após bater em um boi, na Rodovia Senador Roberto Campos, zona rural de Diamantino (208 km). O caso foi registrado por volta de 23h desse domingo (12). A vítima, identificada como Vinícius Almeida de Melo, pilotava uma motocicleta Honda Fan vermelha, quando chocou contra o animal, que também morreu no local. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, encontrou o jovem caído debaixo da motocicleta. O Pronto Atendimento Municipal (PAM) foi acionado para atender a vítima, mas apenas constatou a morte do jovem. O local foi isolado e o corpo encaminhado para exames periciais. O caso será investigado pela Polícia Civil.

