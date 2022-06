Regional 14/06/2022 06:39 Homem é preso pela Polícia Civil por crime sexual contra três sobrinhas em Tapurah Além dos crimes atuais, o suspeito também é alvo de outro inquérito por estupro praticado contra um casal de filhos, em 2018 Um homem de 50 anos teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil nesta segunda-feira (13.06) por crime sexual cometido contra menores de idade na cidade de Tapurah. Ele foi preso em Itanhangá, no norte do estado. Ele foi preso em decorrência de uma investigação instaurada neste ano pela Delegacia de Tapurah para apurar atos libidinosos praticados contra três menores de idade, que são sobrinhas-netas do investigado. No decorrer do inquérito foram reunidos elementos informativos que subsidiaram a representação pela prisão feita pelo delegado Guilherme Pompeo. Além dos crimes atuais, o suspeito também é alvo de outro inquérito por estupro praticado contra um casal de filhos, em 2018.

