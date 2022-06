Regional 14/06/2022 07:22 PF cumpre mandados para desarticular quadrilha no tráfico interestadual Foto: Divulgação - PF A Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça-feira (14), 02 mandados de prisão e 03 mandados de busca e apreensão para desarticular associação criminosa que realizava o tráfico interestadual de drogas, tendo como origem os estados de Rondônia e Mato Grosso e como destino São Paulo. As investigações iniciaram-se quando dois integrantes da referida associação criminosa foram presos em flagrante transportando 594,35 kg de cocaína e pasta base de cocaína, no dia 27/01/2022, no município de Porto Esperidião/MT. Os presos em flagrante delito possuíam vinculo familiar, sendo que o PAI era o motorista do veículo batedor e o FILHO exercia a função de motorista do veículo que transportava o entorpecente. Com o aprofundar das investigações, foi identificado que além dos presos em flagrantes, contavam com a colaboração de outros dois familiares que davam suporte logístico e financeiro. Foram expedidos 02 mandados de prisões e 03 mandados de busca e apreensão a serem realizados na cidade de Cacoal/RO. Além disso, foi determinado pela justiça estadual de Mato Grosso a ordem de bloqueio de todos os veículos identificados, bem como o bloqueio de valores em até R$ 9.711.400,07 (nove milhões, setecentos e onze mil, quatrocentos reais e sete centavos). As investigações terão continuidade para identificar novos envolvidos e descapitalizar toda essa associação criminosa. O nome da operação faz referência ao vínculo familiar dos associados para o tráfico interestadual de drogas.

