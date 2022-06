Regional 14/06/2022 10:31 JUINA NEWS Ponte quebra e caminhão cai em córrego em zona rural de Juina Parte de uma ponte de madeira não resistiu e desabou fazendo com que o caminhão 1620 de uma empresa de construção caísse dentro de um córrego na zona rural da Linha 02, próximo ao distrito de Novo Horizonte no município de Castanheira, causando prejuízos ao proprietário de uma empresa de construção e pré-moldados da cidade de Juína/MT.

Bastante revoltado o empresário Sergio Campos De Souza, registrou a situação em vídeos e ao site Juína News desabafou através de áudios e vídeos pedindo que as autoridades municipais tomem providencias em fazer o reparo das pontes nas linhas rurais evitando que mais pessoas possam ter prejuízos, uma vez que o prejuízo do empresário construtor ultrapassa o valor de R$ 30.000.00.

O construtor Sergio Campos disse que estava indo construir um barracão com materiais de pré-moldados na Linha 02, e passou pela ponte que tempos atrás havia sido interditada e logo após liberada, porém sem os devidos reparos necessários para garantir a segurança dos veículos e pessoas.

O condutor e proprietário da empresa de pré-moldados e construtora “Souza Campos” disse que havia acabado de abastecer o veículo, que com a queda teve o tanque estourado, entortando o chassi, e quebrando toda carroceria onde transportava cerca de 10 a 12 mil quilos de estruturas metálicas e pré-moldados para serem usados na fabricação de um barracão em uma propriedade rural, que com a queda do caminhão grande parte se perdeu, não havendo a possibilidade de reaproveitamento.

Em um dos vídeos, o empresário filmou as estruturas precárias da ponte, apresentando parte do madeiramento podre, e ressaltou que desde quando a ponte apresentou defeitos, moradores da região se reuniram e ofereceram madeiras para que a prefeitura realizasse a reforma da ponte, entretanto, as toras de madeiras doadas permanecem nas proximidades do local sem que ninguém do poder público tomasse providências, e tão pouco havia sinalizações de que a ponte estaria danificada ocasionando riscos para o condutor e mais alguns colaboradores de sua empresa que seguiam no veículo para a execução do serviço que após o ocorrido não tem uma data para ser retomado.

Após o acidente foram necessários duas máquinas modelo PC retroescavadeira para conseguir retirar o caminhão de dentro do rio que ficou totalmente danificado.

Apesar do susto, ninguém se feriu.

