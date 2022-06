Regional 15/06/2022 05:14 www.sinop.mt.gov.br Sinop sedia Encontro de Negócios - destinos turísticos de Mato Grosso Foto: Divulgação Ontem, terça-feira, 14, Sinop foi palco de uma rodada de negócios voltada para a integração e o fomento do turismo regional. Mesas redondas serviram para troca de informações entre 11 cidades, envolvendo, desde a baixada cuiabana até o extremo norte, aonde mostraram os produtos que possuem voltados aos vários vetores e nichos que o turismo pode agregar e ofertar. O secretário adjunto de turismo de Mato Grosso, Jefferson Moreno, quem abriu o evento, destacou que Sinop foi o primeiro município a receber essa rodada de negócios voltados ao fomento do turismo regional no projeto de retomada do setor após a inércia gerada pela pandemia. Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, pasta que agrega o setor de turismo de Sinop, Klayton Gonçalves, definiu o evento como uma excelente oportunidade para ter variados produtos na prateleira de casa. “Se eu tenho a procura por um determinado produto turístico e não tenho na minha casa para oferecer, eu posso, tranquilamente pegar o produto do município vizinho e ofertar. Isso é uma relação de comensalismo e todos ganham porque ele também poderá se deparar com uma demanda e ofertar o meu produto ou o do seu vizinho”. “Essa região, aqui, ela é conectada. Não tem como existir uma cidade sem existir a outra“, disparou Gonçalves ao pontuar que a Sedec já vem trabalhando nessa integração há algum tempo: “nós formamos condutores de turismo local para fazer esse trabalho de fomento ao setor e muitos estão aqui, aproveitando a oportunidade de ampliação de seu networkinhg“. O secretário salientou, ainda, a grande importância do Poder Público incentivar o setor. “O que nós precisamos, agora, através desse tipo de evento e através dos nossos cadastramentos [referência ao Cadastur – sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo] e através da atualização do nosso Plano Municipal de Turismo, poder oportunizar, cada vez mais, para eles essa possibilidade de desenvolver e ganhar dinheiro”. Capitaneado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e pela Secretaria Adjunta de Estado de Turismo, o “Encontro de Negócios Destinos Turísticos Mato Grosso” reunião profissionais da área do turismo, como turismólogos e operadores de Campo Novo do Parecis, Nova Xavantina, Alta Floresta, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Nobres, Santa Carmem e Sorriso.

