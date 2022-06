Regional 15/06/2022 05:40 Em Matupá, homem é preso suspeito de dar bebida para adolescente e abusar sexualmente A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 15 anos, ocorrido na segunda-feira (13.06), no município de Matupá, região norte do Estado. O suspeito de 30 anos foi autuado em flagrante, nesta terça-feira (14), logo após a vítima acompanhada de sua genitora, comparecer na Delegacia de Matupá para registrar a ocorrência. Em depoimento especial a menor de idade contou que havia sido convidada pelo homem para ir em uma festa no bairro Jardim das Flores, onde haviam várias pessoas. No local o rapaz lhe ofereceu uma bebida, e na sequência a vítima afirma que não se lembrar de mais nada. A vítima acordou por volta das 5 horas da manhã, e percebeu que o suspeito estava praticando os abusos sexuais. Então ela conseguiu se desvencilhar do suspeito e correu pedindo por socorro. Diante das informações a equipe realizou diligências e localizou o suspeito, que foi encaminhado até a Delegacia de Matupá. O conduzido foi interrogado e autuado em flagrante delito. Após a confecção dos autos, o preso foi apresentado e colocado à disposição da Justiça.

