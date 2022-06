Regional 15/06/2022 11:25 Só Notícias Carro que estava estacionado é destruído pelo fogo em Lucas do Rio Verde Foto: Reprodução Um Volkswagen Gol pegou fogo, no estacionamento de uma empresa, esta manhã. As chamas se alastraram rapidamente e danificaram maior parte do veículo. O Corpo de Bombeiros acabou com o fogo que teria iniciado no motor. O proprietário disse que chegou para trabalhar e pouco tempo depois (por volta das 10h) foi avisado que o veículo estava em chamas. Ainda será esclarecida a causa. Não foi estimado valor do prejuízo.

