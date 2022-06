Regional 16/06/2022 09:23 Gazeta Digital Morre Luiz Soares, ex-deputado e senador de Mato Grosso Marcus Vaillant Ex-deputado e ex-senador de Mato Grosso, Luiz Soares, 64, morreu na madrugada desta quinta-feira (16), após passar mal em casa. As informações são preliminares. Sabe-se até o momento que a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando chegou, já encontrou Soares sem vida. Seu último cargo público foi como secretário de Estado de Saúde na gestão do ex-governador Pedro Taques. Soares foi nomeado em 2017. Antes disso, ele era secretario de Saúde de Várzea Grande e chegou a ocupar o mesmo cargo, mas na Secretaria de Saúde de Cuiabá por 6 anos. Advogado por formação e natural de Alto Garças, Soares chegou em Cuiabá com apenas 3 anos. Ele era filho do ex-deputado estadual Oscar Soares. Na sua primeira corrida política, foi eleito o deputado mais novo na história da AL, aos 23 anos, em 1982. Depois disso, ficou no cargo por mais dois mandados, deixando a AL em 1998. Também tem na sua história o cargo de vice-prefeito de Cuiabá ao lado de Roberto França. Assumiu por 5 meses a cadeira no Senado Federal, na vaga do então titular Antero Paes de Barros. Durante o primeiro mandato de deputado, foi relator da Constituinte Estadual de Mato Grosso, que completa 33 anos neste ano, ao lado dos colegas Antônio Amaral, Haroldo Arruda, Antônio Joaquim, Roberto França e outros. Família divulga nota Em nota encaminhada à imprensa, a família do ex-deputado confirmou que ele morreu em casa, de causas naturais, na madrugada. Afirmou aidna que não haverá velório, conforme era pedido por Luiz Soares ainda em vida. "Ele deixa a viúva Viviane Soares, e três filhas: Marina, Thaís e Vitória. Atendendo a um pedido de Luiz ainda em vida, não haverá velório e seu corpo será cremado numa cerimônia reservada aos familiares. A família agradece pelas orações de todos nesse momento de luto."

