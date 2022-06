Regional 16/06/2022 17:58 Visao noticias MT - Parede de armazém cai e mata trabalhador esmagado Um trabalhador de fazenda identificado como José Aparecido Lopes Ribeiro, 35 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (15) esmagado por uma parede. O acidente de trabalho ocorreu em uma fazenda localizada às margens da MT 140 entre os municípios de Santa Carmem e Vera.

Segundo o boletim de ocorrência, os amigos ouviram um barulho forte e desligaram as máquinas, quando foram verificar notaram que uma das paredes havia caído em cima de José. A vítima teve esmagamento de crânio e múltiplas fraturas causando a morte instantânea.

A Policia Civil e peritos criminais foram acionados e estiveram realizando análise do local para elaborar o laudo que teria causado a morte do trabalhador.

O corpo de José, que era morador de Santa Carmem (35km de Sinop), foi encaminhado para o IML em Sinop.

