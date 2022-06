Regional 16/06/2022 18:43 JUINA NEWS Carro com casal e bebê cai dentro de rio próximo de Juína Um acidente quase termina de forma trágica. Um casal com uma bebê de 07 meses de vida sofreu um acidente nesta quarta-feira, dia 15, na MT 183, cerca de 11 km do município de Juína, MT, em direção ao distrito de Filadélfia. As informações são poucas, mas apuramos que as vítimas estavam num carro popular e acabaram sofrendo um acidente próximo ao bar Azulão, onde o veículo acabou caindo dentro do rio ficando submerso com as rodas para o alto. Por sorte, as vítimas conseguiram sair do interior do carro por uma das portas traseira e foram trazidas para a UPA em Juína, onde foram medicadas e já receberam alta médica na manhã desta quinta-feira. A suspeita é de que o condutor tenha perdido controle na direção do automóvel ao se aproximar da ponte.

