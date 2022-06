Regional 17/06/2022 07:05 r9news.com.br Sorriso: rapaz morre após troca de tiros com a PM no Vila Bela Na manhã de quinta-feira (16/06), um rapaz de 21 anos de idade, identificado por Oséias de Oliveira Medeiros morreu após se envolver em troca de tiros com a Policia Militar no bairro Vila Bela em Sorriso. Segundo informações do Subtenente Isaías Moura que esteve à frente dessa ocorrência, a situação procedeu após uma vítima sofrer tentativa de homicídio acionar a equipe da PM via 190. “Nós recebemos uma solicitação de que três ocupantes de um Corolla prata e para-choques preto teriam tentado contra a vida de uma pessoa na rua Passo Fundo no bairro São Mateus. Em posse dessas informações nós conseguimos localizar a vítima e ela reconheceu um dos ocupantes do Corolla e trouxe nós até a residência. Chegando na residência o Corolla também estava chegando e a gente tentou abordar os ocupantes, quando esse moo que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros sacou essa pistola e tentou contra minha vida e de minha guarnição, onde a gente pra tentar sessar essa ação injusta, atiramos contra ele.”

O rapaz foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade hospitalar, que posteriormente a equipe médica confirmou que ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A arma usada contra os policiais foi apreendida e os outros dois ocupantes do carro foram algemados e levados para a delegacia para as providências cabíveis.

Ainda conforme informações do Subtenente IMoura, todos os envolvidos tem passagem por tráfico de drogas.

