Regional 17/06/2022 08:29 Nortão Online Carreta para atravessada na MT-320 em Colíder e trânsito fica interrompido Foto: Divulgação O condutor de uma carreta bitrem Iveco, vermelha, perdeu o controle do veículo que acabou ficando atravessando na pista, na MT-320, próximo ao Túnel Motel, em Colíder. O acidente ocorreu nesta quinta-feira (16), por volta das 14:30h. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, no trecho de subida, sentido Nova Santa Helena, o motorista perdeu o controle direcional e o caminhão desceu de ré, acabando por atravessar na pista formando um L. Não houve feridos, mas o trânsito ficou prejudicado por várias horas, até a remoção do veículo, que foi feita pela Via Brasil. A Guarda Municipal de Trânsito de Colíder realizou a sinalização no local.

