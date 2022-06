Regional 17/06/2022 11:06 Redação I Nativa News Motorista perde controle e veículo sai da pista na MT-320 Foto: Divulgação - Assessoria O acidente foi registrado na manhã de ontem (16) na rodovia MT-320, o veículo seguia sentido ao município de Colíder, quando perdeu o controle da direção e acabou saindo da pista. Duas pessoas ocupavam o veículo e apesar do acidente não se feriram.

De acordo com registro da concessionária Via Brasil, o chamado aconteceu às 10h25 informando que havia um veículo com pane mecânica na altura do KM 113. No local foi identificado que o condutor perdeu o controle e saiu da pista, apenas danos materiais foram registrados. O veículo foi removido até o município de Colíder.

