Regional 17/06/2022 17:02 G1MT Voluntários encontram cachorro abandonado em saco de lixo em Cuiabá De acordo com os voluntários, o animal estava abandonado em um terreno dentro de um saco preto de lixo. — Foto: Reprodução/OPA Voluntários da Organização de Proteção Animal (OPA-MT) encontraram um cachorro abandonado, nessa quinta-feira (16), em um saco de lixo em Cuiabá. O animal foi resgatado e encaminhado para uma clínica veterinária da capital. De acordo com a presidente da OPA, Michelle Scopel, a organização recebeu um pedido de ajuda de uma seguidora informando que um amigo dela que trabalha por um aplicativo de delivery havia encontrado um cachorro dentro de um saco de lixo jogado em um terreno."Estou tentando imagens de câmeras das casas próximas. Uma pessoa comentou que passou no local e viu uma pessoa jogando o saco, mas não imagina que seria um animal", disse. Após o resgate, o cachorro foi levado para uma clínica veterinária particular e está internado. Michelle explicou que o animal passou por exames e foi diagnosticado com Meningomielite pelo vírus da Cinomose. "A função renal e hepática dele estão boas, o exame de sangue dele aparece que está com uma infecção, não possui fraturas, mas está tendo convulsões", disse. A presidente da OPA contou que o quadro dele está estável e teve uma pequena melhora. Os veterinários acreditam que a partir desta sexta-feira (17), o animal deve voltar a se alimentar através de uma sonda.

Voltar + Regional