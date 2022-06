Regional 17/06/2022 17:17 JUÍNA NEWS Homem que matou mulher por tê-lo chamado de feio, é condenado a 13 anos de prisão em Colniza Um homem acusado de ter assassinado a tiros uma garota de programa em um prostibulo na cidade de Colniza, Mato Grosso, foi condenado pelo júri popular a 13 anos de prisão nesta semana. O crime aconteceu no dia 05 de novembro de 2019, quando a garota de programa Jéssica Payerl Antunes, na época com 23 anos, estava em companhia de outras mulheres em um bar quando um homem chegou de em uma motocicleta e sem tirar o capacete atirou contra mesma, porém, antes de atirar o suspeito ainda fez questão de lembrar que a garota havia o chamado de feio. Após o crime, acusado Marcelo Wypychovoski, vulgo “Magrão”, foi localizado e preso pela Polícia Judiciária Civil, e após o Ministério Público oferecer denunciar, Magrão foi levado a júri popular que aconteceu no último dia 14. O Ministério Público, esteve representado pelo promotor de justiça Pedro Facundo Beerra e advogado de defesa Eder de Moura, e o júri foi presidido pela juíza presidente do tribunal do júri, Lucélia Oliveira Vizotto. Após os debates, os jurados se reuniram em sala sigilosa onde a maioria reconheceu a materialidade do crime cometida pelo acusado, bem como o motivo fútil e meios que que dificultaram a defesa da vítima, descartando a tese da acusação de crime de feminicídio. Por fim, a magistrada leu a sentença e o réu julgado não possuía antecedentes criminais graves, e foi condenado em primeira fase a 12 anos de prisão, pelo crime de homicídio cometido, e em segunda fase a mais um ano de reclusão com dissimetria da pena baseada no fato de amputar a vítima o recurso que dificultou sua defesa, sendo condenado a mais um ano pena privativa, totalizando 13 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, sendo lhe negado o direito de recorrer da sentença em liberdade.

