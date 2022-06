Regional 18/06/2022 07:05 Em reunião na Câmara Municipal, Botelho entrega patrulha agrícola para Carlinda Acompanhada de vereadores e secretários, a prefeita Carmen Martines (União Brasil), de Carlinda, cidade distante a 35km de Alta Floresta, recebeu uma patrulha agrícola através de emenda do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (União Brasil), nesta sexta-feira (17), na Câmara Municipal de Carlinda “Valdecir Roberto Nardo”. Municipalista, Botelho destacou a importância do investimento para fomentar a agricultura familiar, dando condições de o pequeno agricultor trabalhar a sua produção. Citou a força-tarefa para reestruturar a Empaer, para que os técnicos possam levar o conhecimento de melhorias à essa produção familiar e o avanço no processo de perfuração de poços artesianos nas comunidades. Além de reafirmar o compromisso de entregar mais de 20 mil títulos definitivos de terra registrados em cartório, fruto da parceria da ALMT, Tribunal de Justiça e Governo do Estado. Recepcionando Botelho, o vereador Douglas Teixeira, de Alta Floresta, destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido. “Nosso sentimento é de gratidão pelos investimentos como a entrega dessa patrulha mecanizada à nossa região“. “Receber o presidente da Assembleia é uma grande satisfação. Tem uma visão voltada para ajudar os municípios, nos entregou a patrulha mecanizada que vai ajudar muito à população da nossa cidade, nossos chacareiros da agricultura familiar”, afirmou o presidente da Câmara Municipal, Henrique Martines (União Brasil). A prefeita Carmen agradeceu a visita e o trabalho pelo município. “É uma grande satisfação recepcionar o deputado Botelho. Ficamos satisfeitos com os investimentos porque nosso município é da agricultura familiar. E Carlinda está de portas abertas para quem a ajuda. Somos gratos por ações que possam melhorar cada vez a qualidade de vida da nossa população”, afirmou a prefeita, ao recordar que quando assumiu em 2017, o município estava “quebrado. Não tinha máquinas, não tinha nada. Fomos muito corajosos. Temos um governador que é ótimo administrador e as emendas acontecem. Hoje o senhor [Botelho] nos entrega essa máquina e as coisas estão acontecendo. Esse equipamento vai ficar para todos os chacareiros, onde temos bastante famílias que precisam ser beneficiadas”, acrescentou a prefeita. Oportunidade em que Botelho agradeceu a acolhida das lideranças. “Estamos visitando Carlinda e fazendo o que mais gostamos, que é investir na agricultura familiar . Essa patrulha mecanizada vai atender à comunidade rural. É mais um resultado da Assembleia Legislativa, em parceria com o governo do estado para ajudar os pequenos agricultores “, afirmou Botelho. Marilene Gomes da Silva, secretária de Agricultura de Carlinda ressaltou que a máquina chega na estação propicia à lida na terra. “Essa patrulha mecanizada veio no momento certo para contribuir e fortalecer a agricultura familiar, pois vai auxiliar e ajudar no desenvolvimento do setor, onde 1,4 mil famílias trabalham. Nós técnicos e sou também secretária municipal estamos sempre buscando alternativas para ajudar nossos agricultores a crescerem cada vez mais. Essa máquina vai nos ajudar muito!”, disse Marilene, ao destacar a produção de banana, hortifruti e bacia leiteira. Valdemir Gomes de Araújo, é um dos pequenos produtores que será beneficiado. “Vai nos ajudar bastante na lida com a terra graças ao deputado que nos ouviu e mandou essa patrulha mecanizada . Todos nós pequenos produtores precisamos desse equipamento. Também ficamos felizes porque o deputado falou em ações para nos ajudar na comercialização dos nossos produtos”, finalizou o trabalhador rural. Botelho cumpre agenda na região Norte, com reuniões em Alta Floresta, Paranaíta, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, distrito de Japuranã e Apiacás.

