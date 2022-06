Regional 19/06/2022 10:11 Gazeta Digital Jovem de 25 anos é assassinado com vários tiros na porta de pub em Peixoto Jovem identificado como Jonathan Gabriel Souza Sales, 25, foi morto na madrugada deste domingo (19), na porta de um pub, no Centro de Peixoto de Azevedo. De acordo com as informações, polícia foi acionada por volta das 3h por populares que flagraram o homicídio acontecendo na frente do pub. Quando chegaram, confirmaram o fato. Testemunhas relataram que o suspeito estava em uma motocicleta Biz preta, sem placas. Ele se aproximou da vítima – que estava sentada na bancada em frente ao pub – sacou a arma e disparou ao menos 6 tiros. Conforme a polícia, os disparos foram de calibre 380. O corpo da vítima foi retirado da porta do pub e colocado em cima da calçada da praça antes mesmo da chegada da polícia. Cena foi isolada para os trabalhos da perícia e da Polícia Civil.

