A Polícia Civil de Nova Santa Helena está investigando um furto de gado ocorrido nesta semana, no sítio Nossa Senhora Aparecida, próximo à comunidade Atlântica. De acordo com as informações, foram levadas de 40 a 50 cabeças de vacas e novilhas do produtor rural Heribaldo Bispo dos Santos.

Os animais tem as marcas SG, DB e HB. A falta do gado foi notada na última quinta-feira e na sexta-feira foi registrado o boletim de ocorrência. Os proprietários acreditam que o furto tenha ocorrido de terça a quarta-feira. Qualquer informação que leve ao paradeiro do gado, pode ser repassada para a polícia ou fone 66 99912-6307.