A grave colisão envolvendo duas carretas e um caminhão, marcas e modelos não confirmados, foi registrada, há pouco, no quilômetro 722 da rodovia federal. Os condutores de ambas as carretas morreram ainda no local. De acordo com a concessionária responsável pela administração da rodovia, equipes de socorro da empresa estão no local realizando atendimento ao condutor do caminhão. Não há detalhes sobre o estado de saúde.

Ainda segundo nota da concessionária, ambos os veículos ficaram incendiados após a colisão. O Corpo de Bombeiros de Sorriso foi acionado para combater as chamas e se deslocou com caminhão auto bomba-tanque. Todos os motoristas seguiam sozinhos nos veículos de carga, no entanto, ainda não foi confirmado em quais municípios residiam.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal também está no local e a rodovia está totalmente bloqueada neste momento. A Perícia Oficial e Identificação Técnica foi acionada para iniciar as análises das circunstâncias do acidente, bem como a Polícia Civil.

Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal para exames de necropsia e reconhecimento oficial.