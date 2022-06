Regional 19/06/2022 18:37 www.reportermt.com Sinop: Pai é preso em motel com a filha de 16 anos; garota era abusada desde os 10 anos Na tarde desse sábado o pedófilo levou a menor para um motel e acabou preso em flagrante. Foto: Reprodução Uma adolescente de 16 anos contou para sua professora que estava sendo estuprada pelo seu pai, de 63 anos, há seis anos, em Sinop (500 km de Cuiabá). Na tarde desse sábado (18), o pedófilo levou a garota para um motel e acabou preso em flagrante. De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente contou sobre os estupros para a professora, que acionou o Conselho Tutelar. Durante a conversa com os conselheiros, ela revelou que o pai teria dito que a levaria a um motel neste sábado. A vítima informou aos conselheiros para qual motel estava indo e, de imediato a Polícia Militar foi acionada. Os agentes foram até o local e encontraram o pedófilo junto com a adolescente dentro do quarto do estabelecimento. O criminoso foi preso e encaminhado para a delegacia. Lá, a adolescente confirmou os abusos e relatou que era estuprada desde os 10 anos de idade. O pai ainda a ameaçava, dizendo que iria matar sua mãe se ela contasse para alguém. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil da cidade, que vai investigar o crime.

Voltar + Regional