Regional 20/06/2022 07:08 G1 MT Bêbado capota carro em rodovia de MT e policiais esperam ele acordar para ser preso Segundo a polícia, homem estava em sono profundo e foi preso ao despertar. Foto: Reprodução Um motorista que dirigia bêbado capotou o carro na rodovia MT-344, em uma zona rural na cidade de Dom Aquino, a 172 km de Cuiabá. Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 10h desse sábado (18). Além do homem, uma mulher de 23 anos, também estava no carro e foi lançada para fora com a batida. De acordo com a polícia, a médica que prestou o primeiro atendimento disse que o passageira teve ferimento na cabeça e fratura nas costelas. Já o motorista, teve um corte no nariz e ferimentos na testa. Os dois foram levados ao Hospital Municipal de Jaciara, a 148 km da capital. Os policiais disseram que ao chegar no hospital o homem entrou em sono profundo e não estava reagindo a estímulos e foi necessário permanecer em observação. Quando ele despertou, segundo a Polícia Militar, foi possível realizar a prisão por conduzir veículo sob influência de álcool. Os policiais disseram que, durante conversa com ele, perceberam visível estado de embriaguez com hálito alcoólico, desordem nas vestes, sonolência, olhos vermelhos, disperso, fala alterada e dificuldade no equilíbrio. A polícia disse que homem confessou que estava na 31ª Expovale e passou a noite toda ingerindo bebida alcoólica e depois dirigiu.

