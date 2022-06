Regional 20/06/2022 09:40 Polícia Civil prende em flagrante suspeito de matar tio na zona rural de Aripuanã Foto: Reprodução Um homem suspeito de matar o próprio tio em uma fazenda, na zona rural de Aripuanã, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, no sábado (18.06), logo após o crime. O suspeito de 30 anos foi autuado em flagrante por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O crime que vitimou Sandro Regis Marques de Oliveira, de 40 anos, ocorreu na noite de sábado durante uma confraternização na propriedade rural, localizada a 90 quilômetros da cidade, sentido à Juína. Amigos e familiares estavam reunidos no local, quando o tio e o sobrinho iniciaram uma discussão por motivos banais. Quando o desentendimento parecia ter chegado ao fim, a vítima virou de costas e estava saindo do local, momento em que suspeito correu para sua casa, pegou uma espingarda e efetuou diversos disparos contra o tio. A vítima tentou correr, porém, foi perseguida pelo suspeito e alvejado durante, vindo a morrer na chão da sala da sua casa, em frente aos seus familiares. Assim que foi acionada dos fatos, a equipe da Polícia Civil foi até o local onde realizou a prisão em flagrante do autor do crime. Ele foi conduzido à Delegacia de Aripuanã e após ser interrogado pelo delegado Flávio Leonardo Santana Silva foi autuado em flagrante pelo crime.

