Regional 20/06/2022 09:55 JKNOTICIAS Sorriso: Mulher tem 3 dentes arrancados no murro, pelo marido, durante bebedeira JKNOTICIAS Uma mulher foi socorrida pelo bombeiros na noite de domingo (19) no bairro Terra Brasil em Sorriso, após ser espancada pelo marido durante uma festa. A vítima relatou que teve uma discussão com o marido durante uma confraternização e em dado momento, a vítima foi agredida com vários socos. A vítima teve várias lesões no rosto e inclusive perdeu três dentes por conta da agressão. Acionado, o Corpo de Bombeiros encaminhou a vítima para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico. Ainda não há informações se o agressor foi preso.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

