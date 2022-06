Regional 21/06/2022 08:22 Redação I Nativa News Homem é detido por posse ilegal de arma de fogo durante barreira policial em Carlinda Foto: Divulgação Policiais militares de Carlinda (a 35 quilômetros de Alta Floresta), realizavam barreira policial na noite de segunda-feira (20), na rodovia MT-320, próximo ao ponto de apoio da concessionária Via Brasil., quando prenderam um homem de 39 anos, por porte ilegal de arma de fogo. Os trabalhos policiais foram iniciados logo após serem informados sobre um roubo na cidade de Nova Canaã do Norte. Em posse das características do envolvido os policiais montaram um bloqueio na rodovia. Na abordagem, o suspeito estava em um motociclista, durante revista foi encontrado na cintura cano de um espingarda e dentro de uma bolsa partes da arma com 14 cartuchos carregados de calibre 28 e apetrechos para mata. O homem foi encaminhado à delegacia de Alta Floresta para as devidas providências.

