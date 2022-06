Regional 21/06/2022 14:23 Assentados, vereadores e prefeito são ouvidos em audiência sobre assentamentos em Nova Bandeirantes Promovida por deputado Gilberto Cattani, evento debateu situação dos projeto de assentamentos Japurana, Japuranoman e gleba Chavier A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou, nesta segunda-feira (20), atendendo a uma solicitação do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), audiência pública com o objetivo de debater os entraves da regularização fundiária no projetos de assentamentos Japuranã, Japuranoman e gleba Chavier, localizados no município de Nova Bandeirantes. O evento contou com a participação dos próprios assentados, do presidente da Câmara Municipal de Nova Bandeirantes, João Ribeiro (União), além do vice-prefeito José Sidnei (União) e do prefeito Cesar Perigo (MDB). A dificuldade de regulamentar a documentação e de acesso ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) foram as principais queixas apresentadas pelos assentados e pelo prefeito Cesar Perigo. "Sempre buscamos soluções, mas as vezes não estamos encontrando. Uma prova disso é que o órgão que representa todo este embaraço, que é o Incra, não esteve presente. Agradeço ao deputado Gilberto Cattani por promover este debate e leva-lo para as autoridades competentes”, disse. O deputado Cattani pontuou que os 650 assentamentos do estado sofrem com o mesmo drama de falta de documentos de propriedades, fato que gera indiretamente a falta de estímulo de produção. O parlamentar ainda destacou que a falta de documentação gera uma menor arrecadação para o poder público, impossibilitando que a prefeitura ofereça maior suporte aos produtores. "O assentamento encarece e custa muito para o município quando não tem documentação. Tudo que precisamos está em cima da documentação, que é de suma importância para que o prefeito possa fazer isso", concluiu.

Veja também sobre Nova Bandeirantes - MT audiência pública prefeito Cesar Perigo assentamento Voltar + Regional