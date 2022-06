Regional 22/06/2022 04:40 Lucas do Rio Verde: Dupla é detida pela Polícia com mais de 300 pacotes de defensivo proibido no Brasil Foto: Divulgação Dois suspeitos de transportar defensivos agrícolas de aplicação proibida no país foram presos em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (21.06), em Lucas do Rio Verde. Com a dupla, ambos de 29 anos, foram encontrados diversos pacotes de um defensivo aparentando ser de origem chinesa e de uso proibido, que entrou no Brasil pela Bolívia. A Delegacia de Lucas do Rio Verde apurou informações de que um veículo modelo Hillux estava na cidade para buscar os defensivos, que estariam escondidos em uma residência no bairro Bandeirantes. Depois de monitorar o endereço, uma equipe de investigação avistou uma camionete com as características informadas e placa da cidade de Primavera do Leste, em atitude suspeita na residência. Os policiais civis avistaram quando o veículo estava sendo carregado com sacos grandes de cor branca, sem qualquer marca externa aparente. Diante das evidências, a equipe fez a abordagem e nas buscas encontrou os sacos de produtos na carroceria, sem documento de comprovação lícita. As embalagens, de origem chinesa, traziam especificações no idioma espanhol. Dentro da camionete foram encontradas três munições de calibre.38 e na residência uma pistola calibre.40 totalmente municiada e dentro de um cofre, aberto pelo proprietário, havia um rifle calibre 357, uma pistola 380 e munições. Os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Lucas do Rio Verde e autuados em flagrante pelos crimes de transporte de produto irregular e tóxico e posse ilegal de munições.

