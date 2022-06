Regional 22/06/2022 08:31 www.novamonteverde.mt.gov.br Nova Monte Verde recebe emenda do deputado Juarez de R$ 1,5 milhão para reforçar ações da saúde Foto: Divulgação A gestão do prefeito Edemilson Marino do Santos segue fazendo história em Nova Monte Verde, com conquistas importantes que estão transformando a vida da população para melhorar. Nesta terça-feira (21.06) o município foi contemplado com R$ 1,5 milhão para a área da Saúde. Esse recurso é oriundo de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Juarez Costa e é o maior recurso da história da saúde de Nova Monte Verde. O valor já está na conta da prefeitura e vai proporcionar mais investimentos para melhorar o atendimento da população. "Esse recurso vai ajudar tanto na compra de medicamentos, como de exames para que possamos diminuir as filas de espera da população. Com esse recurso também poderemos fazer reformas e comprar equipamentos para dar melhores condições de atendimento para essas pessoas que estão na fila a tanto tempo. Faço questão de registrar minha gratidão ao deputado Juarez Costa por destinar esse recurso histórico para o nosso município", ressaltou o Prefeito.

