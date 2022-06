Regional 22/06/2022 18:17 Amarrado, homem assiste criminoso estuprar esposa na zona rural de Novo Mundo Foto: Reprodução Um bandido invadiu a casa de um casal, na madrugada desta quarta (22), na zona rural de Novo Mundo, roubou o local e estuprou uma das vítimas. O crime sexual contra uma jovem de 25 anos foi praticado na frente do marido, que foi amarrado pelo criminoso. De acordo com as informações, o crime foi registrado por volta das 2h em uma das propriedades da Gleba Dal Bó. Casal disse à PM que estava dormindo quando foi surpreendido pelo suspeito já no quarto. O criminoso pediu dinheiro e as vítimas repassaram uma quantia de R$ 315. Depois disso, ele amarrou o rapaz e pediu para que a esposa dele o acompanhasse para o lado de fora do quarto. Lá, ele começou a abusar sexualmente da jovem O marido dela conseguiu se soltar e foi tentar salvar a esposa, mas acabou amarrado novamente. Por fim, a jovem foi levada para o quarto e estuprada. Depois do crime, o agressor fugiu tomando rumo ignorado. Casal procurou a polícia e registrou o crime. A Polícia Civil investiga o caso.

