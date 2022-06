Regional 23/06/2022 08:57 Nortão Online Bombeiros são acionados para conter incêndio em residência em Colíder Os moradores de uma residência localizada no bairro Celídio Marques, em Colíder, passaram por um grande susto na noite desta quarta-feira. Por volta das 21:30h, a fiação elétrica de um dos cômodos começou a pegar fogo, atingindo parte do forro. O Corpo de Bombeiros de Colíder foi acionado mas quando chegou no local, o fogo já havia sido extinto pelos moradores. De acordo com os bombeiros, os moradores e populares usaram areia seca para extinguir as chamas. Os bombeiros fizeram o rescaldo no local. A causa provável do incêndio foi um curto-circuito.

