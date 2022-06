Regional 23/06/2022 11:15 Grave acidente entre caminhonete e carreta deixa 2 feridos na BR-163 em Sorriso Grave acidente envolvendo uma picape Ford F-350 e uma carreta que estava carregada com grãos, deixou três pessoas feridas, sendo duas em estado grave. O acidente aconteceu por volta das 10h20m da manhã desta quinta-feira (23) na BR-163 em Sorriso, saída para Lucas do Rio Verde. Devido ao forte impacto, dois dos três ocupantes da F-350 ficaram presos as ferragens e o quadro clínico inspira cuidados. Equipe de resgate da Rota do Oeste, com auxilio do Corpo de Bombeiros (10ª CBM) atuaram para retirar as vítimas do veículo. A operação para desencarceramento das vítimas durou mais de 30 minutos. Uma das versões a ser apurada, de acordo com a Polícia Militar que auxiliou na ocorrência, a camionete seguia sentido Lucas/Sorriso e ao tentar ultrapassar , a carreta que estava a frente teria fechado o veículo, fazendo com que o mesmo fosse jogado para pista contrária (Sorriso/Lucas), atingindo em cheio outra carreta. A cabine da picape ficou totalmente destruída, causando o encarceramento dos ocupantes. O motorista da carreta não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal colheu informações para apurar os fatos.

