Regional 23/06/2022 18:56 www.reportermt.com Lucas do Rio Verde: Padrasto espanca enteada de 3 anos durante o banho e é preso em flagrante O Conselho Tutelar do município recebeu uma denúncia anônima informando as agressões que a criança sofria do padrasto durante o banho. Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por maltratar a enteada, de apenas três anos, nessa quarta-feira (22), em Lucas do Rio Verde (354 km de Cuiabá). O Conselho Tutelar do município recebeu uma denúncia anônima informando sobre as agressões que a criança sofria nas mãos do padrasto, sempre durante o banho. De acordo com a denúncia, o suspeito ligava o chuveiro e começa a bater na menina. Os gritos dela eram ouvidos por toda a vizinhança. As investigadoras do Núcleo de Atendimento à Criança, Adolescente, Idoso e à Mulher da Delegacia de Lucas do Rio Verde foi até a residência da família para checar os fatos e confirmaram várias lesões na perna da criança. O casal foi levado à Delegacia de Lucas do Rio Verde, a criança foi ouvida e confirmou que ela sofria agressões durante o banho. Segundo informações da Polícia Civil, a mãe da vítima relatou que ela autorizava o companheiro a agredir a menina, com o objetivo de corrigi-la. Segundo o delegado Eugênio Rudy Junior, “o suspeito permaneceu calado durante o interrogatório, mas a mãe revelou que, pelo menos por três vezes, ele agrediu a menina com o intuito de ‘corrigir’ a criança”. O padrasto foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos majorado.

