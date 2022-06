Regional 23/06/2022 19:00 Suspeito de roubo a farmácia em Colíder é preso em flagrante pela Polícia Civil Foto: Divulgação Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil após roubar uma farmácia em Colíder, no norte do estado, nesta quarta-feira (22.06). De acordo com o delegado Breno Houly, o suspeito cometeu um roubo na manhã de domingo, quando levou três celulares, na avenida principal da cidade, depois de abordar uma vítima, armado com uma faca de cozinha Após ser comunicada sobre o roubo, a equipe da Delegacia de Colíder realizou diligências, mas não localizou o suspeito de imediato na segunda-feira. Na quarta-feira pela manhã, o rapaz tornou a cometer outro roubo, desta vez em uma farmácia da cidade, onde também usou uma faca para assaltar e levar R$ 278,00 do caixa. Os investigadores conseguiram prendê-lo duas horas após o segundo roubo e estava trocando a roupa que usou no crime. Ele declarou aos policiais que é usuário e usou o dinheiro levado da farmácia para comprar entorpecentes. Encaminhado delegacia, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de roubo.

